Сто дней на уговоры: Китай попросил у США отсрочку для воздействия на КНДР

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Китай попросил у США стодневную отсрочку для экономического воздействия на Северную Корею. По данным японской газеты "Асахи", об этом шла речь на переговорах Дональда Трампа и Си Цзиньпина в апреле.

Ситуация на Корейском полуострове резко обострилась в последние месяцы. США перебросили к берегам Корейского полуострова несколько военных кораблей во главе с атомным авианосцем "Карл Винсон". СМИ даже не исключали, что Вашингтон может нанести удар по КНДР.

При этом в Пхеньяне заявили, что готовы в случае провокации нанести превентивный удар по американским военным базам, а также по президентскому дворцу в Сеуле.

Зачем нужна отсрочка

По данным японских журналистов, на переговорах в апреле Вашингтон требовал более жестких мер в отношении КНДР, 90 процентов оборота внешней торговли которой занимает Китай. В противном случае США пригрозили ввести санкции в отношении китайских предприятий и финансовых институтов, которые работают с Пхеньяном.

В ответ Пекин попросил дать отсрочку в сто дней — за это время китайские власти намерены повлиять на Северную Корею.

"Асахи" скептически оценивает перспективы влияния Китая: только за последнюю неделю КНДР провела два ракетных запуска. Последний из них осуществили в воскресенье с западного побережья из района Пукчхан провинции Пхенан-Намдо. Ракета средней дальности пролетела около 500 километров и упала в Японское море в 350 километрах от восточного побережья Корейского полуострова.

Условия США

На прошлой неделе американский президент обсудил северокорейскую проблему со со специальным представителем президента Южной Кореи Хон Сок Хёном. Встреча длилась около 15 минут, на ней также присутствовали вице-президент Майкл Пенс, советник Трампа по национальной безопасности Герберт МакМастер и советник Джаред Кушнер.

"Президент Трамп говорил о санкциях в отношении КНДР и о своих сотруднических отношениях с Китаем. Он также заявил, что надеется на тесное взаимодействие с президентом Мун (Чжэ Ином) по разрешению ядерной проблемы КНДР и для достижения результатов", — сообщило агентство Ренхап после переговоров.

"Несмотря на наличие режима давления и санкций, он выразил готовность добиться мира путем достижения договоренности (с КНДР — ред.) при соблюдении определенных условий. В то же время он заявил, что не намерен вести переговоры ради самих переговоров, но намерен вести переговоры, которые дадут результат", — рассказал Хон Сок Хён.

В начале мая американский президент выступил с неожиданным заявлением. По словам политика, он готов лично встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

"Если это будет уместно — встретиться с ним, я это сделал бы", — заявил Трамп в интервью Bloomberg.

При этом постоянный представитель США при ООН Никки Хейли рассказала, при каких условиях глава Белого дома готов встретиться с лидером КНДР.

"Могу сказать вам, он (Ким Чен Ын — ред.) может сидеть и выдвигать любые условия. До тех пор, пока он не пойдет на наши условия, мы с ним не встретимся", — заявила дипломат 14 мая в интервью телеканалу ABC, комментируя очередные ракетные испытания Пхеньяна.

Позиция КНДР

В начале мая Пхеньян резко раскритиковал Китай, обвинив его в соглашательстве с Вашингтоном.

"Китаю следует задуматься над тяжелыми последствиями, к которым могут привести сегодняшние необдуманные действия, расшатывающие основы корейско-китайских отношений", — сообщило тогда Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В Пхеньяне также отметили, что Пекин "крайне заблуждается в своей великодержавной логике".

"Китай не должен больше испытывать наше терпение, ему следует спокойно взглянуть на действительность и сделать правильный стратегический выбор", — говорилось в заявлении ЦТАК.

В ответ китайский МИД заявил, что Пекин придерживается позиции по развитию дружеского сотрудничества с Пхеньяном.

"Наша позиция по ядерной проблеме Корейского полуострова ясная и последовательная. Китайская позиция по развитию добрососедства и дружеского сотрудничества с КНДР также последовательная и ясная. В течение многих лет мы придерживаемся объективной и справедливой позиции, определяем и решаем соответствующие вопросы в соответствии с их важностью", — отметили в Пекине.

В начале мая северокорейский лидер Ким Чен Ын проверил готовность артиллерийских подразделений Корейской народной Армии на небольших островах Чанджэдо и Мудо в Желтом море.

"Он (Ким Чен Ын) заявил, что элитные артиллерийские подразделение КНА, защищающие юго-западную линию фронта, должны сохранять высшую боевую готовность для того, чтобы сломать вражеский хребет по первой же команде", — сообщило ЦТАК.

Власти КНДР неоднократно подчеркивали, что Пхеньян ответит "всеобщей войной на тотальную войну", "ядерными ударами на ядерную войну".

"КНДР является миролюбивым социалистическим государством, но не боится войны и не пытается ее избежать", — заявили в апреле в северокорейском МИД.