Бывший генсек испанских социалистов побеждает на выборах главы партии

МОСКВА/МАДРИД, 22 мая – РИА Новости. Генеральным секретарем Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), второй политической силы страны, стал по предварительным данным Педро Санчес, добровольно покинувший этот пост в сентябре прошлого года из-за раскола в партийном руководстве.

На выборах нового генсека ИСРП Санчеса поддержали 50,01 % партийных активистов, свидетельствуют результаты подсчета 97% голосов.

42-летней Сусане Диас, председателю правительства Андалусии, крупнейшего автономного сообщества Испании, где позиции социалистов наиболее сильны по сравнению с другими испанскими регионами, удалось получить 40,14% голосов. Бывший председатель правительства Страны Басков, экс-спикер парламента Пачи Лопес смог заручиться поддержкой лишь 9,85% проголосовавших.

Санчес выиграл во всех автономных сообществах, за исключением Андалусии, Арагона и Страны басков.

Сусана Диас уже позвонила Санчесу и поздравила его с победой.

Всего 188 тысяч партийных активистов имели право принять участие в выборах генсека. В воскресенье были открыты 2907 избирательных участков по всей стране. Помимо Испании работали шесть избирательных участков в разных европейских странах и одиннадцать в Латинской Америке. Участки закрылись на территории Испании в 20.00 по местному времени (21.00 мск), а на Канарских островах и других европейских странах – в 21.00 (22.00 мск).

Явка оказалась высокой – уже к 14.00 по местному времени (15.00 мск) в голосовании приняли участие 51% избирателей-социалистов.

Испанская социалистическая рабочая партия – старейшая партия Испании, она была основана в 1879 году. Дважды социалисты формировали правительство – во главе с Фелипе Гонсалесом (1982-1996 годы) и Хосе Луисом Родригесом Сапатеро (2004-2011 годы). С 2011 года она находится в оппозиции. На сегодняшний день считается второй политической силой в стране после правящей Народной партии. У нее 84 мандата в конгрессе депутатов из 350.

Насчитывает около 190 тысяч активистов. Самые влиятельные и многочисленные — отделения партии в Андалусии, Каталонии и Валенсии.

В середине июня пройдет съезд ИСРП, на котором будет избран руководящий орган партии, а также определен ее дальнейший политический курс.