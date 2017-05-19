В Казахстане пожар не нарушил производственный процесс на заводе Казцинк

АЛМА-АТА, 19 мая – РИА Новости, Михаил Егорин. Пожар на металлургическом заводе Казцинк в Усть-Каменогорске (административный центр Восточно-Казахстанской области) потушен, жертв и пострадавших нет, производственный процесс не нарушен, сообщил РИА Новости представитель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Руслан Иманкулов.

Как сообщалось ранее, пожар в медеплавильном цехе Казцинка возник в 21.41 (18.41 мск) четверга.

Как рассказал Иманкулов, пожар был потушен ночью. "Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. Производственный процесс не нарушен", — рассказал представитель комитета по чрезвычайным ситуациям.

По его данным, в ликвидации пожара были задействованы 70 человек и 10 единиц техники службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Восточно-Казахстанской области, техника и личный состав противопожарной службы комитета по КЧС МВД.

Казцинк является одним из крупнейших металлургических предприятий Казахстана, на долю которого приходится значительная часть добычи цинксодержащих руд и производства металлического цинка.