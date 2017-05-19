В Казахстане пожар не нарушил производственный процесс на заводе Казцинк

АЛМА-АТА, 19 мая – РИА Новости, Михаил Егорин. Пожар на металлургическом заводе Казцинк в Усть-Каменогорске (административный центр Восточно-Казахстанской области) потушен, жертв и пострадавших нет, производственный процесс не нарушен, сообщил РИА Новости представитель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Руслан Иманкулов.
Как рассказал Иманкулов, пожар был потушен ночью. "Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. Производственный процесс не нарушен", — рассказал представитель комитета по чрезвычайным ситуациям.
По его данным, в ликвидации пожара были задействованы 70 человек и 10 единиц техники службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Восточно-Казахстанской области, техника и личный состав противопожарной службы комитета по КЧС МВД.
Казцинк является одним из крупнейших металлургических предприятий Казахстана, на долю которого приходится значительная часть добычи цинксодержащих руд и производства металлического цинка.