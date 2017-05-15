РИГА, 15 мая – РИА Новости. Экс-глава МИД Латвии считает, что из его страны ушел бог.

"В Польше есть бог. В Греции есть бог. Есть ли в Италии, затрудняюсь сказать. Но, думаю, из Латвии он ушел. Думаю, что Латвии нужно менять свой гимн. В священных писаниях сказано, что все происходит согласно божественному плану. Сомневаюсь, что в планы бога входит благословение такой Латвии", — сказал Юрканс в интервью интернет-версии издания NRA.LV.

По его словам, Латвия сама виновата в том, что происходит.

"За что благословлять? Разве мы следуем основным постулатам: "Не делай другому того, что не хочешь, чтобы сделали тебе?" Разве любим ближнего своего, как самих себя. Как у нас обстоят дела с прощением? Ни одного из этих основных элементов в нашем обществе нет. Но при этом мы просим бога благословить нас. Это двуличие", — приводит газета слова Юрканса.

Юрканс возглавил МИД Латвии после того, как республика вышла из состава СССР в 1991 году. Он также был депутатом Сейма нескольких созывов и возглавлял Ассоциацию транзита и логистики страны.