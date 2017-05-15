На Украине одного из подозреваемых в беспорядках 9 мая освободили под залог

КИЕВ, 15 мая — РИА Новости. Один из подозреваемых в совершении преступлений 9 мая в Днепре (бывший Днепропетровск) освобожден из-под стражи под залог, прокуратура обжалует решение суда, сообщила в понедельник пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

"Прокуратура обжалует решение суда, которым одного из подозреваемых в совершении преступлений 9 мая 2017 освободили из-под стражи под залог", — говорится в сообщении.

Девятого мая в Днепре состоялись массовые мероприятия по случаю Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне. В ходе потасовок во время акции в городе пострадали 14 человек, в том числе полицейские, задержаны 15 предполагаемых участников драки. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Хулиганство". По данным издания "Информатор", конфликт, переросший в драку, возник из-за того, что участники торжественного марша отказались по просьбе бывших участников военной операции в Донбассе убрать флаги с коммунистической символикой.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков уволил руководство полиции Днепра и Днепропетровской области за допущенный конфликт и назначил служебное расследование в связи с действиями полиции. По данным советника Авакова Антона Геращенко, полицейские в Днепре превысили свои полномочия, "применяя силу сверх меры и там, где это не было необходимо", не реагируя на действия провокаторов.