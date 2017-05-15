Американские сенаторы призвали Трампа обнародовать записи разговоров с Коми

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Ряд американских сенаторов считает, что президент США Дональд Трамп должен передать в конгресс записи разговоров с уволенным ранее директором ФБР Джеймсом Коми, пишет газета New York Times.
"Если существуют какие-либо записи этого разговора, их следует передать. Я сомневаюсь в том, что они есть, но нам нужно прояснить ситуацию", — заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм, возглавляющий комитет конгресса, который занимается расследованием "влияния РФ" на выборы в США в 2016 году, в эфире телеканала NBC News.
"Прежде всего, если записи существуют, президенту следует передать их немедленно. Конечно, их уничтожение будет нарушением закона, но ему (Трампу) следует передать их конгрессу и следователям. Если записей нет, то ему следует извиниться перед Джеймсом Коми и американским народом за введение в заблуждение", — заявил в свою очередь лидер демократов в сенате Чак Шумер в эфире телеканала CNN. Он отметил, что специальный прокурор может изучить эти записи, расследовать, существуют ли они, и независимо провести это расследование.
Как отмечает издание, сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли заявил, что если есть какие-либо записи, то их передача конгрессу "вероятно, является неизбежной". В свою очередь сенатор-демократ Марк Уорнер заявил, что такие записи следует сохранить.
Как утверждает New York Times, по версии Коми, причиной нерасположения к нему нового президента стал совместный обед, который состоялся в Белом доме в январе всего через неделю после инаугурации Трампа. Как пишет газета, во время обеда Трамп несколько раз просил главу ФБР подтвердить свою лояльность, но в ответ Коми заявлял, что президент может рассчитывать только на его "честность".
В Белом доме заявили, что данная информация не соответствует действительности. Сам Трамп в интервью телеканалу NBC также рассказал о совместном обеде с Коми, но без упоминания о разговоре по поводу лояльности.