Американские сенаторы призвали Трампа обнародовать записи разговоров с Коми

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Ряд американских сенаторов считает, что президент США Дональд Трамп должен передать в конгресс записи разговоров с уволенным ранее директором ФБР Джеймсом Коми, пишет газета New York Times.

В пятницу Трамп предостерег уволенного им Коми от передачи СМИ содержания их разговоров. "Джеймсу Коми лучше надеяться, что записей наших разговоров нет, прежде чем он начнет сливать их прессе!" — написал президент в Twitter.

"Если существуют какие-либо записи этого разговора, их следует передать. Я сомневаюсь в том, что они есть, но нам нужно прояснить ситуацию", — заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм, возглавляющий комитет конгресса, который занимается расследованием "влияния РФ" на выборы в США в 2016 году, в эфире телеканала NBC News.

"Прежде всего, если записи существуют, президенту следует передать их немедленно. Конечно, их уничтожение будет нарушением закона, но ему (Трампу) следует передать их конгрессу и следователям. Если записей нет, то ему следует извиниться перед Джеймсом Коми и американским народом за введение в заблуждение", — заявил в свою очередь лидер демократов в сенате Чак Шумер в эфире телеканала CNN. Он отметил, что специальный прокурор может изучить эти записи, расследовать, существуют ли они, и независимо провести это расследование.

Как отмечает издание, сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли заявил, что если есть какие-либо записи, то их передача конгрессу "вероятно, является неизбежной". В свою очередь сенатор-демократ Марк Уорнер заявил, что такие записи следует сохранить.

Трамп 9 мая отправил директора ФБР Джеймса Коми в отставку. В Белом доме отметили, что это произошло ввиду "утраты доверия" президента к нему. В сопровождавшем увольнение письме к руководителю ведомства президент сообщил, что принял решение об увольнении после рекомендации генпрокурора, главы министерства юстиции Джеффа Сешнса.

Как утверждает New York Times, по версии Коми, причиной нерасположения к нему нового президента стал совместный обед, который состоялся в Белом доме в январе всего через неделю после инаугурации Трампа. Как пишет газета, во время обеда Трамп несколько раз просил главу ФБР подтвердить свою лояльность, но в ответ Коми заявлял, что президент может рассчитывать только на его "честность".

В Белом доме заявили, что данная информация не соответствует действительности. Сам Трамп в интервью телеканалу NBC также рассказал о совместном обеде с Коми, но без упоминания о разговоре по поводу лояльности.