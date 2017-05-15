Представители МККК и ООН прибыли в Авдеевку

ДОНЕЦК, 15 мая — РИА Новости. Представители Международного комитета Красного Креста и ООН прибыли в Авдеевку для расследования факта обстрела, из-за которого погибли четыре жителя города, сообщил журналистам в понедельник заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.

Ранее глава подконтрольной Киеву Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что ополченцы вечером в субботу обстреляли жилые кварталы Авдеевки в Донецкой области, четыре человека погибли и еще один пострадал. Представитель министерства обороны ДНР в ответ заявил, что украинские силовики обстреливают Авдеевку, чтобы дискредитировать ополченцев. По данным оборонного ведомства, обстрел велся с позиций "Правого сектора".

"Нами зафиксировано прибытие в Авдеевку представителей международных организаций для проведения тщательного расследования факта гибели четырех человек в результате спланированного обстрела с украинской стороны", — сказал Басурин.

Он уточнил, что известно о прибытии в Авдеевку представителей Красного Креста и ООН.

"Сегодня с утра по линии соприкосновения везде тишина. Мы думаем, что это связано с работой этих организаций", — добавил Басурин.