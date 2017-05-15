Банки Кот-д'Ивуара не будут работать в понедельник из-за беспорядков

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Ассоциация банков Кот-д'Ивуара (APBEF) распорядилась, чтобы все кредитно-финансовые учреждения страны в понедельник оставались закрытыми в связи с продолжающимися беспорядками с участием военнослужащих.

Ранее в понедельник сообщалось об интенсивной стрельбе в крупнейших городах страны Абиджане и Буаке. Жители Абиджана, считающегося экономической столицей Кот-д'Ивуара, сообщили СМИ, что мятежные военные возводят баррикады на улицах города.

"Этим утром состоялась экстренная встреча и APBEF приняла решение, что по соображениям безопасности все банки останутся закрытыми", — сообщил агентству Рейтер руководитель ивуарийского банка Banque Atlantique

Беспорядки с участием военнослужащих и сотрудников других силовых ведомств происходят в Кот-д'Ивуаре с начала января. На прошлой неделе власти страны объявили, что более 8 тысяч военнослужащих отказались от финансовых требований, которые стали причиной массовых протестов. Однако другая группа ивуарийских военных осудила отказ своих коллег от повышения денежных выплат.

Три дня назад правительственные силы, лояльные президенту, объявили о марше на Буаке, чтобы заставить бунтовщиков сложить оружие.