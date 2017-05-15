Си Цзиньпин положительно оценил работу форума "Один пояс – один путь"

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на первом заседании круглого стола Международного форума Один пояс, один путь в конгресс-центре Яньциху

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на первом заседании круглого стола Международного форума Один пояс, один путь в конгресс-центре Яньциху

ПЕКИН, 15 мая – РИА Новости, Анна Раткогло. Участники форума высокого уровня в рамках инициативы "Один пояс – один путь" смогли достичь серьезных положительных результатов в ходе двухдневных дискуссий, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе пресс-конференции по итогам форума.

"В рамках форума мы смогли повысить уровень практического сотрудничества и достичь серьезных положительных результатов",- сказал китайский лидер.

Он также отметил, что Китай и дальше готов развивать различные инфраструктурные проекты, оказывать необходимую поддержку участникам инициативы, работать над улучшением взаимных связей, бороться с бедностью и коррупцией.

В Пекине 14-15 мая проходил форум высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках стратегии "Один пояс — один путь". В нем участвовали президенты и премьеры 29 государств, включая российского лидера Владимира Путина.

Китай в 2013 году объявил о новой стратегии экономического развития "Один пояс — один путь", направленной на создание инфраструктуры и налаживание взаимосвязей между странами Евразии. Стратегия включает два ключевых направления развития: экономический пояс Шелкового пути и морской Шелковый путь. Речь идет о создании торгового коридора для прямых поставок товаров с Востока на Запад на льготных условиях.