Си Цзиньпин положительно оценил работу форума "Один пояс – один путь"

ПЕКИН, 15 мая – РИА Новости, Анна Раткогло. Участники форума высокого уровня в рамках инициативы "Один пояс – один путь" смогли достичь серьезных положительных результатов в ходе двухдневных дискуссий, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе пресс-конференции по итогам форума.
Он также отметил, что Китай и дальше готов развивать различные инфраструктурные проекты, оказывать необходимую поддержку участникам инициативы, работать над улучшением взаимных связей, бороться с бедностью и коррупцией.
В Пекине 14-15 мая проходил форум высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках стратегии "Один пояс — один путь". В нем участвовали президенты и премьеры 29 государств, включая российского лидера Владимира Путина.