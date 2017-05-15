МИД Украины: ЕС будет искать новые способы давления на Россию

БРЮССЕЛЬ, 15 мая – РИА Новости, Владимир Добровольский. Глава МИД Украины Павел Климкин утверждает, что Евросоюз поддерживает идею о поиске новых путей оказания давления на Россию с целью имплементации минских договоренностей и координируется в этом вопросе с США.

Ранее по итогам переговоров в Вашингтоне Климкин заявил, что США готовы оказать давление на Москву в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе. Глава МИД Украины также заявил, что по итогам его встречи с президентом США Дональдом Трампом "есть очень интересные идеи", которые он сможет озвучить позднее. При этом в МИД РФ ранее отмечали, что Россия не является субъектом минских соглашений по Украине и может только оказывать давление на конфликтующие стороны.

"Я проинформировал моих друзей и коллег о результатах моих переговоров в Вашингтоне. Они очень поддерживают (идею) поиска новых путей, чтобы подтолкнуть Россию к имплементации минских соглашений. Они также общались с Вашингтоном, чтобы скоординировать эти усилия", — сказал Климкин журналистам после неформальной встречи с главами МИД стран-членов Евросоюза в Брюсселе.

Он отметил, что и ЕС, и США "поддерживают "нормандский формат" (Франция, Германия, РФ и Украина) и усилия в рамках "нормандского формата". "Но мы пытаемся найти новые идеи для того, чтобы это давление было более эффективным. Это была значимая часть сегодняшней министерской встречи", — заявил министр.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.

Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, непричастна к событиям в Донбассе и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.