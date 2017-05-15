Германия намерена добиваться визита немецких депутатов на базу "Инджирлик"

БЕРЛИН, 15 мая — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Правительство Германии будет работать над тем, чтобы визит немецких депутатов на военную базу "Инджирлик" в Турции состоялся, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Должно быть возможно, возможно как само собой разумеется, чтобы депутаты немецкого бундестаг смогли поехать на базу "Инджирлик" и встретиться там с немецкими военнослужащими", — сказал Зайберт, добавив, что "правительство ФРГ далее будет прилагать усилия для того, чтобы это было возможным".

Он отметил, что не может сообщить о планах канцлера ФРГ Ангелы Меркель посетить "Инджирлик" в ближайшее время.