Путин еще не выбрал мелодию к встрече с Трампом

ПЕКИН, 15 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на вопрос, какую мелодию он наиграл бы перед встречей с президентом США Дональдом Трампом, ответил, что сначала надо встретиться, обсудить актуальные вопросы, и тогда уже можно будет выбрать мелодию — по результатам переговоров.

В воскресенье Путин в ожидании встречи с председателем КНР в правительственной резиденции Чжуннаньхай сел за рояль и наиграл мелодии песен "Город над вольной Невой" и "Московские окна".

"С Трампом? Не знаю, мне кажется, сначала нужно с ним встретится, обсудить, и по результатам выбрать мелодию", — ответил Путин на вопрос журналистов, какую мелодию он наиграл бы перед встречей с Трампом.

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