Первые таланты государства. Как поют, танцуют и играют мировые лидеры

Российский президент Владимир Путин, который участвует в форуме "Один пояс — один путь", решил скоротать время перед встречей с председателем КНР Си Цзиньпином за роялем. Он наиграл мотив песен "Город над вольной Невой" и "Московские окна". Редакция ria.ru предлагает вспомнить, у кого из известных политиков есть необычные увлечения и таланты.