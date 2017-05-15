В КНДР назвали пуск ракеты частью программы защиты от иностранной агрессии

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Посол Северной Кореи в КНР заявил, что проведенные в воскресенье испытания баллистической ракеты являются частью программы по защите страны от иностранной агрессии, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Северокорейский дипломат Чи Джэ Рён также сообщил, что Пхеньян будет продолжать ракетные пуски, пока лидер страны Ким Чен Ын считает это необходимым.

Ранее Пхеньян заявил, что в воскресенье провел испытание ракеты под названием Hwasong-12. В КНДР также сообщили, что ракета достигла высоты в "2 111,5 километра" и пролетела 787 километров — это может быть новый тип ракеты, разработкой которого занимаются в Северной Корее, отметили в СМИ.

По данным Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), целью испытания было увеличение числа ракет, способных нести ядерные боеголовки. За пуском ракеты наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын

В ночь на воскресенье Северная Корея произвела пуск ракеты со своего западного побережья из уезда Кусон провинции Пхёнан-Пукто. Ракета пролетела 30 минут, дальность полета составила 800 километров. Она упала в Японском море в 400 километрах к востоку от Корейского полуострова, предположительно, вне экономической зоны Японии. Высота полета, по данным японского правительства, составила более двух тысяч километров.