Си Цзиньпин: шелковый путь станет "путем" мира, процветания и инноваций

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Президент Китая Си Цзиньпин на форуме Один пояс - один путь в Пекине

Президент Китая Си Цзиньпин на форуме Один пояс - один путь в Пекине

ПЕКИН, 15 мая — РИА Новости, Иван Булатов, Жанна Манукян, Анна Раткогло. Стратегия "Один пояс — один путь", предложенная Китаем, при усилии стран-участниц станет "путем" мира, процветания и инноваций, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин.

"Я уверен, что при совместных усилиях всех участников стратегия "Один пояс — один путь" определенно станет "путем" мира, процветания, открытости, инноваций и будет и далее соединять цивилизации", — сказал он на пресс-конференции по итогам форума высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках стратегии "Один пояс — один путь".

В Пекине 14-15 мая проходил форум высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках стратегии "Один пояс — один путь". В нем участвовали президенты и премьеры 29 государств, включая российского лидера Владимира Путина.

Китай в 2013 году объявил о новой стратегии экономического развития "Один пояс — один путь", направленной на создание инфраструктуры и налаживание взаимосвязей между странами Евразии. Стратегия включает два ключевых направления развития: экономический пояс Шелкового пути и морской Шелковый путь. Речь идет о создании торгового коридора для прямых поставок товаров с Востока на Запад на льготных условиях.