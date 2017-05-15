Си Цзиньпин: шелковый путь станет "путем" мира, процветания и инноваций
13:2515.05.2017
(обновлено: 13:26 15.05.2017)
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ПЕКИН, 15 мая — РИА Новости, Иван Булатов, Жанна Манукян, Анна Раткогло. Стратегия "Один пояс — один путь", предложенная Китаем, при усилии стран-участниц станет "путем" мира, процветания и инноваций, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин.
"Я уверен, что при совместных усилиях всех участников стратегия "Один пояс — один путь" определенно станет "путем" мира, процветания, открытости, инноваций и будет и далее соединять цивилизации", — сказал он на пресс-конференции по итогам форума высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках стратегии "Один пояс — один путь".
В Пекине 14-15 мая проходил форум высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках стратегии "Один пояс — один путь". В нем участвовали президенты и премьеры 29 государств, включая российского лидера Владимира Путина.
Китай в 2013 году объявил о новой стратегии экономического развития "Один пояс — один путь", направленной на создание инфраструктуры и налаживание взаимосвязей между странами Евразии. Стратегия включает два ключевых направления развития: экономический пояс Шелкового пути и морской Шелковый путь. Речь идет о создании торгового коридора для прямых поставок товаров с Востока на Запад на льготных условиях.
© РИА Новости . Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВ Пекине 14 мая открылся двухдневный форум по международному сотрудничеству в рамках стратегии "Один пояс — один путь".
На фото: Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на совместной прогулке.
В Пекине 14 мая открылся двухдневный форум по международному сотрудничеству в рамках стратегии "Один пояс — один путь".
На фото: Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на совместной прогулке.
В нем принимают участие президенты и премьеры 29 стран.
© РИА Новости . Алексей НикольскийПерейти в фотобанкТакже в форуме участвуют представители США, Южной Кореи, КНДР, Германии, Франции, Великобритании, Евросоюза, Японии, генеральный секретарь ООН, директор-распорядитель МВФ, а также президент Всемирного банка.
Также в форуме участвуют представители США, Южной Кореи, КНДР, Германии, Франции, Великобритании, Евросоюза, Японии, генеральный секретарь ООН, директор-распорядитель МВФ, а также президент Всемирного банка.
Общее число гостей и участников форума составляет около 1,5 тысяч человек из более чем 130 стран мира.
В первый день работы форума состоялось общее пленарное заседание и шесть тематических встреч. Во второй день пройдут два раунда круглых столов.
© РИА Новости . Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин выступил с речью на открытии мероприятия, также он провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Чехии Милошем Земаном и премьером Греции Алексисом Ципрасом.
Президент России Владимир Путин выступил с речью на открытии мероприятия, также он провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Чехии Милошем Земаном и премьером Греции Алексисом Ципрасом.
В ожидании встречи с Си Цзиньпином Путин сел за рояль и наиграл мотив песни "Московские окна", а также мелодию "Города над вольной Невой".
Во время встречи лидеры обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений.
Выступая на форуме "Один пояс - один путь", российский президент призвал к созданию евразийского соглашения об упрощении торговли.
Он также пригласил участников мероприятия посетить экономические форумы в Петербурге и во Владивостоке.
Путин заявил, что Россия поддерживает проект "Один пояс — один путь" и намерена активно в нем участвовать.
Российский президент высоко оценил идею о создании пояса экономического развития и взаимовыгодной торговли между Азией и Европой.
По его мнению, эта инициатива учитывает современные тенденции в мировой экономике и отражает общую потребность координации интеграционных процессов не только на Евразийском континенте, но и по всему миру.
На встрече с президентом Чехии Милошем Земаном российский лидер заявил о необходимости развития двусторонних отношений.
Путин также подчеркнул, что между Россией и Чехией отмечается рост товарооборота.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Греции Алексис Ципрас.
В кулуарах форума российский лидер также переговорил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Президент России Владимир Путин у Дома народных собраний в Пекине.