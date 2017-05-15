Путин призвал прекратить запугивать КНДР и сесть за стол переговоров

Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии открытия Международного форума Один пояс, один путь в ходе рабочей поездки в Китай. 14 мая 2017

Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии открытия Международного форума Один пояс, один путь в ходе рабочей поездки в Китай. 14 мая 2017

ПЕКИН, 15 мая — РИА Новости. Россия считает ракетные и ядерные испытания неприемлемыми, нужно возвращаться к диалогу, прекратить запугивать КНДР, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В любом случае ни ядерные, ни ракетные испытания мы считаем неприемлемыми. Нужно возвращаться к диалогу с Корейской народной демократической республикой, прекратить ее запугивать и найти способы мирного решения этих проблем. Возможно это или нет? Я считаю, что возможно", — сказал Путин.

Президент напомнил, что был такой положительный опыт диалога с КНДР, когда Северная Корея заявила о прекращении своей программы, "но, к сожалению, не хватило терпения у всех участников переговоров".

"Но, думаю, к этому нужно вернуться", — отметил Путин.

Подробнее о ядерной программе КНДР читайте в справке РИА Новости >>