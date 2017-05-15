Путин призвал прекратить запугивать КНДР и сесть за стол переговоров

ПЕКИН, 15 мая — РИА Новости. Россия считает ракетные и ядерные испытания неприемлемыми, нужно возвращаться к диалогу, прекратить запугивать КНДР, заявил президент РФ Владимир Путин.
Президент напомнил, что был такой положительный опыт диалога с КНДР, когда Северная Корея заявила о прекращении своей программы, "но, к сожалению, не хватило терпения у всех участников переговоров".
"Но, думаю, к этому нужно вернуться", — отметил Путин.
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