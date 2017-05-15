Оргкомитет Евровидения извинился за выходку пранкера в финале конкурса

КИЕВ, 15 мая — РИА Новости. Организационный комитет международного песенного конкурса "Евровидения-2017" извинился за выходку пранкера в финале конкурса, который прошел в Киеве, сообщила в понедельник пресс-служба фестиваля.

В финале "Евровидения-2017" в Киеве молодой человек с флагом Австралии выбежал на сцену во время выступления победительницы прошлогоднего конкурса Джамалы и снял штаны , после чего был задержан охраной. Как позже выяснилось, им оказался известный украинский пранкер и журналист Виталий Седюк. По данным главы МВД Украины Арсена Авакова, за эту выходку полиция возбудила против пранкера уголовное дело по статье "хулиганство". В данный момент он находится в СИЗО в ожидании избрания меры пресечения. Ему грозит наказание от штрафа до пяти лет лишения свободы.

"Поступок Седюка является неприемлемым и недопустимым и противоречит общепринятым нормам поведения. Оргкомитет "Евровидения" на Украине приносит свои извинения Джамале и его команде за форс-мажорный случай, произошедший во время ее выступления в прямом эфире финала песенного конкурса "Евровидение", — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом отмечается, что в связи с выходкой пранкера свои извинения принес исполнительный продюсер конкурса в Киеве Павел Грицак. "Мы возмущены и никоим образом не поддерживаем такие провокации. Виновник должен понести ответственность за то, что совершил ", — цитирует пресс-служба его слова.

Оргкомитет "Евровидения" проводит собственное внутреннее расследование, о результатах которого сообщит позже. В то же время оргкомитет отметил, что во время конкурса в Международном выставочном центре, где была расположена сцена конкурса, действовал наивысший уровень безопасности. Все посетители проходили через металлоискатели, вещи каждого проверяли с помощью рентгена. Все запрещенные предметы и любые жидкости изымала охрана на пунктах контроля. Поэтому каждый зритель, пройдя все ступени проверки, не представлял угрозы для артистов и зрителей шоу, находясь в зрительном зале, заявили в пресс-службе.

Финал международного песенного конкурса "Евровидение" состоялся в ночь на воскресенье в Киеве. По итогам голосования зрителей и профессионального жюри победителем стал португалец Сальвадор Собрал, второе место занял болгарский участник Кристиан Костов, на третьей строчке оказались исполнители из Молдавии Sunstroke Project. В этом году Россия не приняла участие в конкурсе, так как российской исполнительнице Юлии Самойловой украинские спецслужбы запретили въезд в страну из-за ее выступления в Крыму.

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