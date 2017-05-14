Мужчина выбежал на сцену во время выступления Джамалы на Евровидении

КИЕВ, 14 мая – РИА Новости. Молодой человек с флагом Австралии выбежал на сцену во время выступления гостьи "Евровидения-2017" в Киеве Джамалы и снял штаны, передает корреспондент РИА Новости из пресс-центра конкурса.

Джамала была приглашена выступить на конкурсе "Евровидение" в качестве гостьи с песней "I believe in U". Спустя несколько секунд после начала ее выступления молодой человек выбежал на сцену, обежал вокруг певицы и снял с себя штаны вместе с трусами. Через некоторое время охрана вынесла его со сцены. Певица никак не отреагировала на ситуацию.

Представлять Россию на конкурсе "Евровидение" должна была Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning (Пламя пылает), однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. На Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и не сочли возможным транслировать конкурс.

Накануне открытия конкурса власти Украины не пустили в страну аккредитованных на "Евровидение" фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Рамиля Ситдикова и двух журналисток газеты "Комсомольская правда" Марию Ремизову и Елену Бодуэн. Также во въезде на Украину было отказано нескольким россиянам, которые ехали на фестиваль с приобретенными билетами.