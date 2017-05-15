В Японии создали штаб по сбору информации о вирусе-вымогателе

ТОКИО, 15 мая — РИА Новости, Ксения Нака. Штаб, который начал сбор информации в связи с глобальной атакой вредоносной программы-вымогателя WanaCrypt0r 2.0, создан при канцелярии премьер-министра Японии Синдзо Абэ, сообщила телекомпания NHK.

Штаб должен будет в контакте со всеми министерствами собирать и анализировать информацию, связанную с активностью вредоносного ПО. За выходные дни в Японии было зафиксировано всего два случая заражения, однако первые же часы рабочего дня принесли новые известия о жертвах заражения. Так, стало известно, что почтовые серверы компании Hitachi подверглись заражению, что привело к проблемам с открытием прикрепленных файлов, а также с получением и отправкой электронной почты. Поступило сообщение о заражении компьютера железнодорожной компании JR Восточной Японии.

От атаки вируса-вымогателя WanaCrypt0r 2.0, по данным Европола, пострадали 200 тысяч пользователей в 150 странах мира. В Японии в выходные поступило всего два сообщения об ущербе от вируса.

Разработчики антивируса Avast сообщали о 57 тысячах хакерских атак с использованием вируса WanaCrypt0r 2.0. По данным компании, в первую очередь вирус распространяется в России, на Украине и Тайване. В "Лаборатории Касперского" сообщали о 45 тысячах попыток хакерских атак в 74 странах по всему миру в пятницу, наибольшее число попыток заражений наблюдалось в России.

Как стало известно ранее, хакеры использовали модифицированную вредоносную программу Агентства национальной безопасности (АНБ) США. Издание Financial Times со ссылкой на аналитиков в области кибербезопасности сообщило, что инструмент американских разведслужб, известный как eternal blue ("неисчерпаемая синева"), был совмещен с "программой-вымогателем" WannaCry.