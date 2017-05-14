В Совфеде заявили о необходимости назначить спецпредставителя ООН по КНДР

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Необходимо назначить спецпредставителя ООН по КНДР для продвижения в решении северокорейской проблемы, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

В 5.28 (23.28 мск) в воскресенье Северная Корея произвела пуск ракеты со своего западного побережья из уезда Кусон провинции Пхёнан-Пукто. Ракета пролетела 30 минут, дальность полета составила 800 километров. Она упала в Японском море в 400 километрах к востоку от Корейского полуострова, предположительно, вне экономической зоны Японии. Пуск был произведен по навесной траектории, под намеренно большим углом, чтобы увеличив высоту, сократив таким образом расстояние от места пуска до точки падения.

"Необходимо назначение спецпредставителя ООН по КНДР, который использовал бы опыт такого спецпредставителя по Сирии и организовывал бы более тесную связь между Пхеньяном и другими участниками переговорного процесса", — сказал сенатор.

Пока же, констатировал он, весь комплекс мер, направленных на побуждение Северной Кореи к отказу от ракетно-ядерной программы, не достигает своей цели.

"И пока единственное, что мы видим, — это очередные запуски ракет, что является, конечно, испытанием нервов и Японии, и Южной Кореи, и России", — сказал Озеров.

Он призвал к продолжению поиска политико-дипломатических средств, в чем Россия, Китай и США должны играть "ведущую роль".

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