Столтенберг рассказал о планах НАТО по увеличению оборонных расходов

БРЮССЕЛЬ, 11 мая – РИА Новости. НАТО продолжит стремиться к росту оборонных расходов до 2% от ВВП, эта цифра не изменится, обсуждаются лишь способы выполнения этого обязательства, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Мы (на саммите НАТО) 25 мая не собираемся обсуждать изменения обязательств, они останутся на уровне 2014 года. Мы будем обсуждать, как выполнить обещания", — сказал Столтенберг на пресс-конференции в Берлине, которая транслировалась на сайте НАТО.

Ранее Столтенберг заявлял, что НАТО в преддверии саммита альянса, который пройдет 25 мая в Брюсселе, обсуждает возможность составления национальных планов по увеличению военных расходов, роста боевого потенциала и вклада союзников в операции НАТО.

На саммите альянса в Уэльсе в 2014 году все его участники обязались в течение 10 лет повысить расходы на оборону до 2% ВВП, рекомендуемых каждой стране при ее вступлении в состав НАТО. Ныне данный уровень расходов соблюдают лишь пять из 28 государств-членов альянса.