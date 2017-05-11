Столтенберг рассказал о планах НАТО по увеличению оборонных расходов

БРЮССЕЛЬ, 11 мая – РИА Новости. НАТО продолжит стремиться к росту оборонных расходов до 2% от ВВП, эта цифра не изменится, обсуждаются лишь способы выполнения этого обязательства, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Ранее Столтенберг заявлял, что НАТО в преддверии саммита альянса, который пройдет 25 мая в Брюсселе, обсуждает возможность составления национальных планов по увеличению военных расходов, роста боевого потенциала и вклада союзников в операции НАТО.
На саммите альянса в Уэльсе в 2014 году все его участники обязались в течение 10 лет повысить расходы на оборону до 2% ВВП, рекомендуемых каждой стране при ее вступлении в состав НАТО. Ныне данный уровень расходов соблюдают лишь пять из 28 государств-членов альянса.