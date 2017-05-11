Президент Южной Кореи провел телефонные переговоры с премьером Японии

ТОКИО, 11 мая — РИА Новости, Ксения Нака. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в телефонном разговоре с премьер-министром Японии Синдзо Абэ выразил готовность установить доверительные отношения со своим японским коллегой.

"Я хотел бы, чтобы мы вместе как лидеры двух стран приложили усилия для построения доверительных отношений", — приводит агентство Киодо слова вновь избранного президента Южной Кореи.

Ранее сообщалось, что в телефонном разговоре лидеры подтвердили намерение тесно взаимодействовать по вопросам Северной Кореи, а также обсудили возможность проведения трехстороннего саммита Япония-Китай-Южная Корея.

Мун Чжэ Ин был избран президентом во вторник после отстранения от власти предыдущего президента Пак Кын Хе из-за ее возможного соучастия в коррупционных аферах своей подруги. При ее администрации отношения Японии и Южной Кореи характеризовались заметным охлаждением, а контакты на высшем уровне были крайне редки.