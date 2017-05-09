ЕСПЧ не нашел нарушений в жалобе Зары Муртазалиевой против России

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Страсбургский суд не нашел нарушений Европейской конвенции по правам человека в поданной Зарой Муртазалиевой жалобе против России, говорится в сообщении суда, подступившем в РИА Новости.

"Нет нарушения статьи 6 пункта 1 (право на справедливое судебное разбирательство) и пункта 3б", — говорится в решении суда по жалобе "Муртазалиева против России (36658/0S)".

Жительница Чечни 21-летняя Муртазалиева была задержана в начале марта 2004 года возле дома 16 по проспекту Вернадского со 196 граммами пластита. Задержание провели сотрудники Главного Управления по борьбе с организованной преступностью МВД РФ.

По данным следствия, подсудимая проходила подготовку в одном из лагерей террористов-смертников, а в российскую столицу приехала для организации серии терактов. С этой целью она завербовала двух жительниц Москвы, исповедующих ислам.

Мосгорсуд в январе 2005 года приговорил Муртазалиеву к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Позже верховный суд снизил приговор на полгода. Она была признана виновной в приготовлении к теракту путем взрыва, вовлечении других лиц в совершение акта терроризма и незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ.

В 2012 году Муртазалиева, отсидевшая 8,5 лет вышла на свободу. Сразу после отбытия наказания она уехала во Францию, а затем написала книгу, где рассказала, почему считает себя ложно осужденной.