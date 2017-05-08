Премьер Японии направил поздравление Эммануэлю Макрону

Второй тур президентских выборов во Франции

Второй тур президентских выборов во Франции

ТОКИО, 8 мая — РИА Новости, Ксения Нака. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ направил официальные поздравления победившему на президентских выборах во Франции Эмануэлю Макрону.

"Япония и Франция являются особенными партнерами, которые разделяют общие ценности свободы, демократии, прав человека и власти закона. Я с нетерпением жду нашей встречи на саммите стран G7", — говорится в сообщении.

Абэ также подчеркнул, что победа выражает доверие французов к структурам ЕС, а также символична в плане проявления отношения избирателей к протекционизму и тенденциям замкнутости на внутренних вопросах.

В воскресенье прошел второй тур выборов президента Франции. Первый тур состоялся 23 апреля, борьбу продолжили лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, который набрал 24,01% голосов, и кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен с 21,3% голосов.

Макрон одержал верх во втором туре президентских выборов с результатом 65,82%, свидетельствуют окончательные данные МВД по Франции.