Премьер Японии направил поздравление Эммануэлю Макрону

ТОКИО, 8 мая — РИА Новости, Ксения Нака. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ направил официальные поздравления победившему на президентских выборах во Франции Эмануэлю Макрону.
Абэ также подчеркнул, что победа выражает доверие французов к структурам ЕС, а также символична в плане проявления отношения избирателей к протекционизму и тенденциям замкнутости на внутренних вопросах.
Макрон одержал верх во втором туре президентских выборов с результатом 65,82%, свидетельствуют окончательные данные МВД по Франции.
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