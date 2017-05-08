ПАРИЖ, 8 мая — РИА Новости. Полиция сняла оцепление с блокированных улиц на востоке Парижа, где раннее произошли столкновения с манифестантами, а также прекратила блокировать бар, в котором собрались антифашисты и анархисты, сообщает корреспондент РИА Новости.

Несколько десятков автобусов покинули место, люди выходят из бара. Большинство тех, кто был блокирован на улицах, расходятся, оставшиеся полицейские садятся в автобусы.

Ранее сообщалось, что полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в районе Менильмонтан на востоке Парижа, где ранее произошли столкновения.

Ранее сообщалось, что в 20-м округе Парижа в районе Менильмонтан произошли столкновения полиции с демонстрантами. Полиция применила слезоточивый газ после того как толпа начала кидать в их сторону бутылки. Демонстранты выкрикивали лозунги против "фашистов и капиталистов".

В воскресенье прошел второй тур выборов президента Франции. По результатам подсчета 34 миллионов бюллетеней (95%), Эммануэль Макрон набирает 65,48% голосов, Марин Ле Пен — 34,52%.