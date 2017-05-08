Ле Пен получила в Париже 10,32% голосов

Второй тур президентских выборов во Франции

Второй тур президентских выборов во Франции

ПАРИЖ, 8 мая — РИА Новости, Даниил Низамутдинов. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен во втором туре президентских выборов во Франции получила только 10,32% голосов парижан, свидетельствуют данные МВД, которое организует выборы и подводит итоги голосования.

По итогам подсчета 100% голосов в Париже, основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон набрал в столице 89,68%.

В 7-м, 8-м, 16-м районах Парижа, где проживает преимущественно состоятельная публика — избиратели правоцентристов — Ле Пен набрала 11,6% —12,6% голосов. В менее благополучных — 10-м, 11-м, 19-м, 20-м — она получила от 7,5% до 10%.

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