Пушков: выборы во Франции впервые стали референдумом об отношении к ЕС

Впервые франц.выборы стали референдумом об отн.к ЕС. Сторонники ЕС победили. Но более трети французов —против. Такого во Франции еще не было

В восторге от победы Макрона: Клинтон, Обама, Меркель, Порошенко, Джонсон. Список можно не продолжать — все ясно. Скажи мне, кто твой друг..