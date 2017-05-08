Пушков: выборы во Франции впервые стали референдумом об отношении к ЕС

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Нынешние президентские выборы во Франции впервые стали референдумом об отношении к Евросоюзу, на котором победили его сторонники, считает российский сенатор Алексей Пушков.
Впервые франц.выборы стали референдумом об отн.к ЕС. Сторонники ЕС победили. Но более трети французов —против. Такого во Франции еще не было— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 7 мая 2017 г.
В восторге от победы Макрона: Клинтон, Обама, Меркель, Порошенко, Джонсон. Список можно не продолжать — все ясно. Скажи мне, кто твой друг..— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 7 мая 2017 г.
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