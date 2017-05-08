Макрон ожидает от избирателей поддержки перед выборами в парламент

ПАРИЖ, 7 мая – РИА Новости. Лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон, побеждающий, по предварительным данным, на выборах президента Франции, заявил на праздничном митинге своих сторонников у Лувра, что уже с завтрашнего дня начнется создание большинства для предстоящих в июне парламентских выборов.

Он призвал избирателей поддержать это большинство и ожидает его от избирателей "в ближайшие шесть недель".

"Наша задача огромна, она обязывает нас уже с завтрашнего дня строить настоящее большинство, сильное большинство, большинство для перемен, это то, чего страна желает и чего она заслуживает", — заявил он в воскресенье.

Макрон также заявил, что перед страной стоит огромная и сложная задача укрепить экономику, демократию и безопасность.

За ходом второго тура президентских выборов во Франции следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>