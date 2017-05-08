Президент Польши Анджей Дуда поздравил Макрона с победой

ВАРШАВА, 8 мая — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда поздравил Эммануэля Макрона с победой на выборах президента Франции и выразил надежду на восстановление доверия европейцев к интеграции в ЕС.
"Надеюсь на плодотворное сотрудничество в сфере восстановления доверия европейцев к процессу европейской интеграции, который основывается на общих ценностях и на едином рынке четырех экономических свобод", — говорится в поздравительной телеграмме, которую Дуда направил Макрону.
Польский президент отметил, что Польшу и Францию связывают "многовековые узы сотрудничества и дружбы". "Я убежден, что мы сможем теперь вместе продолжить эти добрые традиции", — заявил он.
Дуда также выразил надежду на встречу с Макроном в ближайшее время.
В Варшаве заявили, что такое сравнение "крайне неуместно" и является частью предвыборной компании Макрона. "Мы с интересом следим за избирательной кампанией во Франции в связи с важностью этой страны для будущего ЕС. В этом контексте с сожалением отмечаем, что в очередной раз во время президентской кампании во Франции, стране, союзной, принадлежащей, как и Польша, к НАТО и Европейскому Союзу, кандидат, претендующий на высшую должность в государстве, использует недопустимые сравнения и ярлыки, которые вводят в заблуждение общественное мнение", — отмечалось в заявлении МИД Польши.
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