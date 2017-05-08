Президент Польши Анджей Дуда поздравил Макрона с победой

ВАРШАВА, 8 мая — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда поздравил Эммануэля Макрона с победой на выборах президента Франции и выразил надежду на восстановление доверия европейцев к интеграции в ЕС.

Основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон одерживает верх во втором туре президентских выборов во Франции, набирая 63,69% голосов, свидетельствуют данные МВД по результатам подсчета 28,7 миллиона бюллетеней (80%).

"Надеюсь на плодотворное сотрудничество в сфере восстановления доверия европейцев к процессу европейской интеграции, который основывается на общих ценностях и на едином рынке четырех экономических свобод", — говорится в поздравительной телеграмме, которую Дуда направил Макрону.

Польский президент отметил, что Польшу и Францию связывают "многовековые узы сотрудничества и дружбы". "Я убежден, что мы сможем теперь вместе продолжить эти добрые традиции", — заявил он.

Дуда также выразил надежду на встречу с Макроном в ближайшее время.

Отношения Макрона к Польше в последнее время было критическим, что вызывало недовольство официальной Варшавы. Ранее Макрон, критикуя свою противницу на выборах Марин Ле Пен, заявил, что ее союзниками якобы являются президент России Владимир Путин и глава правящей польской партии Ярослав Качиньский.

В Варшаве заявили, что такое сравнение "крайне неуместно" и является частью предвыборной компании Макрона. "Мы с интересом следим за избирательной кампанией во Франции в связи с важностью этой страны для будущего ЕС. В этом контексте с сожалением отмечаем, что в очередной раз во время президентской кампании во Франции, стране, союзной, принадлежащей, как и Польша, к НАТО и Европейскому Союзу, кандидат, претендующий на высшую должность в государстве, использует недопустимые сравнения и ярлыки, которые вводят в заблуждение общественное мнение", — отмечалось в заявлении МИД Польши.