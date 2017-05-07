Премьер Испании Рахой поздравил Макрона с победой на выборах во Франции

Люди выбирают бюллетени на втором туре выборов президента Франции, Марсель, 7 мая 2017

Люди выбирают бюллетени на втором туре выборов президента Франции, Марсель, 7 мая 2017

МАДРИД, 7 мая – РИА Новости. Премьер Испании, глава правой Народной партии Мариано Рахой поздравил с победой во втором туре выборов во Франции Эммануэля Макрона.

"Поздравляю Эммануэля Макрона, нового президента Франции. Франция и Испания будет работать вместе для стабильной, процветающей и более интегрированной Европы", — написал Рахой в своем аккаунте в Twitter.

Вечером в воскресенье прошел второй тур выборов президента Франции. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, потерпевшая поражение на выборах президента Франции, поздравила своего соперника, лидера движения "Вперёд" Эммануэля Макрона с победой. По результатам подсчета 4,1 миллиона голосов, Макрон набирает 60,19%, Ле Пен — 39,81%.

Первый тур состоялся 23 апреля, борьбу продолжили лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, который набрал 24,01% голосов, и кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен с 21,3% голосов.

За ходом второго тура президентских выборов во Франции следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>