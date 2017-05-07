Макрон лидирует на президентских выборах во Франции с 60,52% голосов

Второй тур президентских выборов во Франции

Второй тур президентских выборов во Франции

ПАРИЖ, 7 мая — РИА Новости, Даниил Низамутдинов. Основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон лидирует во втором туре президентских выборов во Франции с 60,52% голосов, свидетельствуют данные Министерства внутренних дел, которое отвечает за организацию голосования и подведение его итогов.

По результатам подсчета 11 миллионов голосов (30,75%), соперница Макрона — лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен — набирает 39,48%.

За ходом второго тура президентских выборов во Франции следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>