Макрон побеждает на выборах во Франции с 62,5% голосов, сообщает 24 Heures

Второй тур президентских выборов во Франции

Второй тур президентских выборов во Франции

ЖЕНЕВА, 7 мая — РИА Новости. Эммануэль Макрон побеждает на выборах президента Франции, набрав 63,5% голосов, сообщает швейцарское издание 24Heures со ссылкой на первые официальные данные МВД Франции.

По данным издания, Марин ле Пен набрала порядка 37,5% голосов. Это самый лучший результат для лидера "Национального Фронта". По подсчетам 24Heures, это свыше 10 миллионов голосов.

Швейцарский телеканал RTS также сообщает, что явка на втором туре выборов во Франции составила 74%.

Вечером в воскресенье прошел второй тур выборов президента Франции, основная часть участков в стране закрылась в 20.00 мск, в больших городах голосование продлено до 21.00 мск. Первый тур состоялся 23 апреля, борьбу продолжили лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, который набрал 24,01% голосов, и кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен с 21,3% голосов.

За ходом второго тура президентских выборов во Франции следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>