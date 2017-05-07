Второй тур выборов во Франции: лидерство Макрона при рекордно низкой явке

ПАРИЖ, 7 мая – РИА Новости. Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон, по предварительным оценкам, которые удалось получить бельгийским СМИ от социологических институтов, одерживает победу над лидером "Национального фронта" Марин Ле Пен во втором туре выборов, набирая в диапазоне от 60 до 67%, но при рекордно высокой неявке избирателей – на уровне 26-27%, — что сулит новому хозяину Елисейского дворца ощутимые трудности в борьбе за парламентское большинство уже в июне этого года. И если окончательные результаты голосования подтвердят предварительные оценки, то Макрон может стать "президентом меньшинства" — при максимальном раскладе в его пользу получится, что он соберет поддержку лишь 49,58% избирателей, при минимальном — 43,8%.

После окончания подсчета голосов и объявления имени нового президента, который вступит в должность уже на следующей неделе, развернется не менее интригующая борьба на выборах в парламент, которые намечены на июнь.

Как отмечают аналитики, борьба за кандидатов по сути начнется с нуля, поскольку полной картины того, кто и по каким причинам голосовал за Макрона в условиях "выбора между двух зол" — непонятно. На парламентском голосовании этот выбор гораздо шире, а потому поддержка избирателями как движения "Вперед", так и Нацфронта может оказаться совершенно иной.

Трудный выбор протестного голосования

Второй тур, в отличие от первого, проходил с меньшей интригой, поскольку опросы общественного мнения всех авторитетных французских социологических институтов предрекали победу Макрона со значительным отрывом — около 60% к 40%. Но рекордный с конца 1960-х годов уровень неявки избирателей, также прогнозируемый опросами, и значительное число тех, кто голосовал пустыми (как говорят французы, "белыми") или испорченными бюллетенями, свидетельствует о росте протестных настроений, полагают эксперты.

Член ЦИК России Василий Лихачев заявил РИА Новости, что второй тур отличает увеличение объема протестного голосования, выражающегося и в игнорировании выборов, и в "белом голосовании". Другой эксперт, политолог университета Льежа Пьер Вержан, выразил мнение в эфире бельгийского телеканала RTBF, что низкая явка все-таки может сыграть и на руку Ле Пен.

Впрочем, и с самого начала дня, когда стали поступать первые данные о лидерстве Макрона в заморских территориях, и ближе к концу голосования, когда появились данные опросов в бельгийских СМИ, мало кто из аналитиков считал реальными шансы лидера "Нацфронта" на победу. К тому же и ее отец, основатель "Национального фронта" Жан-Мари Ле Пен в интервью британской Daily Mail подверг сомнению способности дочери управлять страной, хотя и призвал соотечественников голосовать за нее.

Настроения однопартийцев Ле Пен выразил в беседе с РИА Новости член "Национального фронта" Петр Стерлигов (Pierre Sterligov) — французы обескуражены. "Второй тур выборов проходит в специфической атмосфере, когда часть избирателей обескуражены и потеряны. В первый раз за историю Пятой республики кандидат партии правых Франсуа Фийон ("Республиканцы") не попал во второй тур, набрав лишь 19% голосов. Правым избирателям тяжело выбирать между Макроном, который является замаскированной инкарнацией продолжения политики Франсуа Олланда и Марин Ле Пен", — сказал Стерлигов. Он отметил, что также сложен выбор избирателей партии ультралевых "Непокорившаяся Франция", кандидат которых Жан-Люк Мелашон набрал 19% наравне с Фийоном.

"Хотя это и был исторически высокий для него результат, он тоже не попал во второй тур. Избирателям приходится выбирать между ультралиберальной политикой бывшего банкира банка Ротшильдов — Макрона, или опять же "инкарнацией зла" — Марин Ле Пен. Также интересный парадокс: кандидат от Соцпартии Бенуа Амон, сама партия — левые, к которой принадлежит Олланд, всё правительство и оба парламента, набрал всего 6%. Это беспрецедентное фиаско", — добавил Стерлигов.

Трудность "выбора между двух зол" была очевидна сразу же после первого тура, когда по Парижу прокатилась волна протестов недовольных тем, что в финале оказались именно эти два кандидата. "Ни Ле Пен, ни Макрон!" — таков был лозунг манифестаций, которые вылились в беспорядки на парижских улицах, когда полиция применяла слезоточивый газ, резиновые пули и дубинки, а радикалы бросали в полицию бутылки, палки, громили ограждения и сожгли несколько автомобилей. Ранения получили четыре человека, а около 30 были задержаны. После окончания манифестаций лозунг "Ни Ле Пен, ни Макрон!" остался одним из главных протестных слоганов перед вторым туром.

Протесты ожидаются и по окончании подсчета голосов во втором туре, хотя пока в Париже относительно спокойная ситуация. Меры безопасности повышены по сравнению с обычными днями, на улицах встречаются, в том числе патрули "Иностранного легиона", которые привлечены для усиления. Накануне французская полиция объявила в розыск троих человек — двух граждан Бельгии, предположительно, арабского происхождения и одного афганца.

Международный фон

Подсчет голосов и обсуждение прогнозов бельгийских СМИ, которые в отличие от французских коллег не ограничены запретом на публикации результатов опросов, проходило на фоне "хакерских скандалов".

В день голосования организация организация WikiLeaks опубликовала в Twitter сообщение о том, что бывший президент США Барак Обама вмешивался в избирательную кампанию во Франции на стороне Макрона. Правда, не раскрыв пока подробностей, а лишь напомнив о своем прежнем заявлении, что ЦРУ США еще в период перед выборами 2012 года во Франции отдало указание своим агентам внедриться в основные политические партии страны и проникнуть в их электронные системы.

Практически одновременно агентство Франс Пресс сообщило со ссылкой на источник, что французские власти начали расследование по факту предполагаемой хакерской атаки на электронную почту движения "Вперёд", лидером которого является к Макрон. Ранее об утечке электронных писем сообщала та же WikiLeaks.

Еще до окончания голосования эксперты сделали прогнозы относительно возможных поворотов политики Франции при Макроне. Профессор Американского университета в Париже Зиад Маджид заявил РИА Новости, что внешняя политика Макрона, в случае его избрания, будет близка к вектору, сложившемуся при Олланде: она будет сконцентрирована на отношениях с Германией, в особенности после выхода Великобритании из Евросоюза. "Что касается отношений с Россией, то Макрон здесь будет следовать политике, избранной Олландом, то есть отношения останутся такими, какими были при Олланде — сложными и недружественными", — считает ливано-французский политолог.

По его словам, в отношении официального Дамаска также будет продолжена политика Франсуа Олланда. Приоритетом Макрона "останется борьба с ИГ без признания Башара Асада в качестве партнера в этой войне". "Он продолжит политику Олланда в Сирии, но с большей осторожностью, ожидая новых подходов США по Дамаску", — сказал Маджид. Другой эксперт, профессор Бейрутского арабского университета Али Мурад, согласен с таким мнением, но считает, что Макрон будет уделять Сирии "меньше внимания, и его позиция будет менее предвзятой в отношении сирийского кризиса, нежели была у Олланда".

Реакция рынка в краткосрочной перспективе на победу Макрона будет положительной, но относительно спокойной, так как это события является ожидаемым, свидетельствует мнение экспертов.

"Если выиграет Макрон, а это наш базовый сценарий, я жду, что в краткосрочном периоде EUR/USD укрепится на 1-2%", — сказал глава отдела макроэкономического анализа Saxo Bank Кристофер Дембик.

"Я не предполагаю очень сильной реакции рынка в понедельник на победу Макрона, в любом случае, не более, чем та реакция, которую мы видели после первого раунда", — предположил старший экономист ING в Бельгии Жульен Монсо.

В целом же, по мнению экспертов, победа Макрона способна благоприятно повлиять на экономический рост как Франции, так и еврозоны. Макрон занимает проевропейскую позицию и не собирается выводить страну ни из еврозоны, ни из ЕС, в отличие от своей соперницы Ле Пен, отмечают они. По мнению старшего экономиста по Европе Oxford Economics Джеймса Никсона, при Макроне можно будет снять значительную порцию политической неопределенности, которая витает над Евросоюзом с начала текущего года после выхода Великобритании из ЕС и заявлений Ле Пен о возможности повторения того же сценария во Франции в случае ее победы.

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