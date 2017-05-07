Второй тур выборов во Франции: лидерство Макрона при рекордно низкой явке

ПАРИЖ, 7 мая – РИА Новости. Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон, по предварительным оценкам, которые удалось получить бельгийским СМИ от социологических институтов, одерживает победу над лидером "Национального фронта" Марин Ле Пен во втором туре выборов, набирая в диапазоне от 60 до 67%, но при рекордно высокой неявке избирателей – на уровне 26-27%, — что сулит новому хозяину Елисейского дворца ощутимые трудности в борьбе за парламентское большинство уже в июне этого года. И если окончательные результаты голосования подтвердят предварительные оценки, то Макрон может стать "президентом меньшинства" — при максимальном раскладе в его пользу получится, что он соберет поддержку лишь 49,58% избирателей, при минимальном — 43,8%.
Как отмечают аналитики, борьба за кандидатов по сути начнется с нуля, поскольку полной картины того, кто и по каким причинам голосовал за Макрона в условиях "выбора между двух зол" — непонятно. На парламентском голосовании этот выбор гораздо шире, а потому поддержка избирателями как движения "Вперед", так и Нацфронта может оказаться совершенно иной.
Трудный выбор протестного голосования
Второй тур, в отличие от первого, проходил с меньшей интригой, поскольку опросы общественного мнения всех авторитетных французских социологических институтов предрекали победу Макрона со значительным отрывом — около 60% к 40%. Но рекордный с конца 1960-х годов уровень неявки избирателей, также прогнозируемый опросами, и значительное число тех, кто голосовал пустыми (как говорят французы, "белыми") или испорченными бюллетенями, свидетельствует о росте протестных настроений, полагают эксперты.
Впрочем, и с самого начала дня, когда стали поступать первые данные о лидерстве Макрона в заморских территориях, и ближе к концу голосования, когда появились данные опросов в бельгийских СМИ, мало кто из аналитиков считал реальными шансы лидера "Нацфронта" на победу. К тому же и ее отец, основатель "Национального фронта" Жан-Мари Ле Пен в интервью британской Daily Mail подверг сомнению способности дочери управлять страной, хотя и призвал соотечественников голосовать за нее.
"Хотя это и был исторически высокий для него результат, он тоже не попал во второй тур. Избирателям приходится выбирать между ультралиберальной политикой бывшего банкира банка Ротшильдов — Макрона, или опять же "инкарнацией зла" — Марин Ле Пен. Также интересный парадокс: кандидат от Соцпартии Бенуа Амон, сама партия — левые, к которой принадлежит Олланд, всё правительство и оба парламента, набрал всего 6%. Это беспрецедентное фиаско", — добавил Стерлигов.
Протесты ожидаются и по окончании подсчета голосов во втором туре, хотя пока в Париже относительно спокойная ситуация. Меры безопасности повышены по сравнению с обычными днями, на улицах встречаются, в том числе патрули "Иностранного легиона", которые привлечены для усиления. Накануне французская полиция объявила в розыск троих человек — двух граждан Бельгии, предположительно, арабского происхождения и одного афганца.
Международный фон
Подсчет голосов и обсуждение прогнозов бельгийских СМИ, которые в отличие от французских коллег не ограничены запретом на публикации результатов опросов, проходило на фоне "хакерских скандалов".
Практически одновременно агентство Франс Пресс сообщило со ссылкой на источник, что французские власти начали расследование по факту предполагаемой хакерской атаки на электронную почту движения "Вперёд", лидером которого является к Макрон. Ранее об утечке электронных писем сообщала та же WikiLeaks.
По его словам, в отношении официального Дамаска также будет продолжена политика Франсуа Олланда. Приоритетом Макрона "останется борьба с ИГ без признания Башара Асада в качестве партнера в этой войне". "Он продолжит политику Олланда в Сирии, но с большей осторожностью, ожидая новых подходов США по Дамаску", — сказал Маджид. Другой эксперт, профессор Бейрутского арабского университета Али Мурад, согласен с таким мнением, но считает, что Макрон будет уделять Сирии "меньше внимания, и его позиция будет менее предвзятой в отношении сирийского кризиса, нежели была у Олланда".
"Если выиграет Макрон, а это наш базовый сценарий, я жду, что в краткосрочном периоде EUR/USD укрепится на 1-2%", — сказал глава отдела макроэкономического анализа Saxo Bank Кристофер Дембик.
"Я не предполагаю очень сильной реакции рынка в понедельник на победу Макрона, в любом случае, не более, чем та реакция, которую мы видели после первого раунда", — предположил старший экономист ING в Бельгии Жульен Монсо.
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