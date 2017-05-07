Ветеран ФСБ назвал навязчивой идеей утверждения о "российских хакерах"

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Утверждения западных политиков о якобы влиянии "российских хакеров" на выборы в той или иной стране стали навязчивой идеей, они направлены на то, чтобы набрать больше очков в предвыборной гонке, когда больше не о чем сказать, считает член Совета по внешней и оборонной политике РФ генерал-майор (ФСБ России) запаса Александр Михайлов.

Организация WikiLeaks заявила, что в утечке переписок предвыборного штаба кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона девять раз упоминается имя сотрудника российской компании "Эврика" Георгия Рошки. Ранее команда кандидата в президенты Франции, лидера движения "Вперед" и экс-министра экономики страны Эммануэля Макрона заявила о хакерской атаке на электронную почту представителей движения, в результате чего предположительно произошла утечка данных.

При этом издание Monde писало, что говорить о причастности России к инциденту сейчас нельзя. "Установление ответственных за кибератаки представляет собой длительный и комплексный процесс, который займет много дней или недель", — сообщала газета.

"К таким вещам надо относиться спокойно. Хотя, когда на Западе говорят о "русском следе", всегда понимают государственную политику Российской Федерации. Но надо понимать, что это не имеет отношения к российскому государству", — сказал Михайлов РИА Новости.

"К сожалению, разговоры о российских хакерах стали некоей модой, навязчивой идеей, как это было с сибирской язвой", — сказал Михайлов. В 2003 году бывший тогда госсекретарем США Колин Пауэлл продемонстрировал в Совете безопасности ООН пробирку якобы со спорами сибирской язвы, найденную в Ираке, что впоследствии было официально признано фальсификацией.

По мнению Михайлова, зарубежные публичные политики от этого извлекают пользу, в том числе в предвыборный период, "потому что ссылки на внешних хакеров всегда привлекают внимание".

"Это пиар-ходы, которые используются достаточно активно. Это стало расхожим местом — когда больше не о чем говорить, надо говорить о "российских хакерах", — сказал собеседник агентства.

За ходом второго тура президентских выборов во Франции следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>