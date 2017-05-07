Во II туре выборов во Франции примут участие до 73% граждан, показал опрос

Второй тур президентских выборов во Франции

Второй тур президентских выборов во Франции

ПАРИЖ, 7 мая – РИА Новости. Доля французских избирателей, которые во втором туре президентских выборов воздержатся от голосования, составит 26-27%, свидетельствуют данные опроса компаний IPSOS Sopra Steria и Harris Interactive.

На сайте компании IPSOS Sopra Steria говорится, что это показатель может достичь 26%.

Как передает в воскресенье агентство Рейтер со ссылкой на данные исследовательского института Elabe, число избирателей, которые не примут участие в голосовании также составит 26%.

"Оценка неявки в 20.00 по итогам голосования: 27%", — говорится в сообщении компании Harris Interactive в Twitter.

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