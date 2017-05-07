Российский сенатор Джабаров убежден в победе Макрона

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Результаты exit-pool на заморских территориях Франции, где кандидат в президенты Эммануэль Макрон набрал вдвое больше голосов, чем его соперница Марин Ле Пен, окажутся такими же и для всей Франции, убеждён первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Эммануэль Макрон лидирует во втором туре выборов на заморских территориях, сообщает в воскресенье бельгийская газета Soir со ссылкой на опросы избирателей при выходе с участков.

По данным газеты, в заморском сообществе Франции Сен-Пьер и Микелон Макрон набирает 63,3% голосов, в то время как его соперница кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен — 36,7%. В Сен-Мартене Макрон лидирует с 67,6% голосов, Ле Пен — 32,4%. Во Французской Гвиане Макрон набирает 65%, в то время как Ле Пен — 35%. На острове Мартиника Макрон также лидирует с 77,5% голосов, Ле Пен там набирает 22,5%.

"Такая же тенденция сохранится и по всей территории Франции", — отметил Джабаров, подчеркнув, что ранее прогнозировался приблизительно такой процент голосов у Макрона и Ле Пен.

Сенатор обратил внимание на то, что Ле Пен, судя по всему, удалось добиться двукратного увеличения своих сторонников, с 20 до 40 процентов. "Для Ле Пен это огромный результат, он говорит о том, что у французов заметно меняются настроения", — сказал Джабаров.

При этом первый зампред комитета подчеркнул, что, вне зависимости от итогов президентских выборов во Франции, Россия настроена на сотрудничество с лидером этой страны.

"Россия готова работать с любым президентом Франции, кто бы им ни был избран. Кого изберут французы — это их внутреннее дело", — сказал он.

За ходом второго тура президентских выборов во Франции следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>