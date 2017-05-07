Чем ниже явка, тем вероятнее победа Ле Пен, считает бельгийский политолог

БРЮССЕЛЬ, 7 мая — РИА Новости, Александр Шишло. Низкая явка избирателей на выборах президента Франции может принести победу главе "Национального фронта" Марин Ле Пен, считает политолог университета Льежа Пьер Вержан.

"Чем ниже явка, тем больше шансов на победу у Марин Ле Пен", — приводит слова эксперта телерадиокомпания RTBF

Первый тур президентских выборов во Франции состоялся 23 апреля, по его итогам лучшим с 24,01% голосов стал Эммануэль Макрон, Марин Ле Пен финишировала следом с 21,3%. В воскресенье во Франции проходит второй тур выборов.

Явка избирателей во втором туре президентских выборов во Франции по состоянию на 12.00 (13.00 мск) составляет 28,23%, свидетельствуют официальные данные министерства внутренних дел страны. В первом туре, двумя неделями ранее, явка к полудню составила 28,54%.

За ходом второго тура президентских выборов во Франции следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>