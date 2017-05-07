Явка на выборах во Франции за первые четыре часа составила 28,23%

Второй тур президентских выборов во Франции

Второй тур президентских выборов во Франции

ПАРИЖ, 7 мая — РИА Новости. Явка избирателей на проходящем в воскресенье втором туре президентских выборов во Франции по состоянию на 12.00 (13.00 мск) составляет 28,23%, свидетельствуют официальные данные министерства внутренних дел страны, отвечающего за организацию и проведение голосования.

Данные свидетельствуют, что французы голосуют недостаточно активно — впервые за долгие годы явка во втором туре ниже, чем в первом — двумя неделями ранее явка к полудню составила 28,54%.

За ходом второго тура президентских выборов во Франции следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>