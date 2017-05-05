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Власти Таджикистана объяснили запрет акции "Бессмертный полк"

16:3305.05.2017
(обновлено: 16:42 05.05.2017)
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Власти Таджикистана запретили проводить акцию "Бессмертный полк". Свое решение чиновники, в частности, объяснили тем, что подобные мероприятия противоречат исламским традициям. В Москве эти объяснения назвали отговорками.

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В Комитете ветеранов войны и труда Таджикистана рассказали, что подали в мэрию Душанбе заявку на проведение "Бессмертного полка" еще три месяца назад. По данным комитета, маршрут и вопросы безопасности по время акции уже были согласованы.

В пятницу стало известно, что чиновники все-таки отказались согласовать мероприятие.

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Объяснения властей

В пятницу заявление с объяснениями решения властей распространили таджикские СМИ. Чиновники насчитали три причины, которые препятствуют шествию.

По словам представителей власти, акция "Бессмертный полк" изначально не входила в программу Дня Победы. На 9 мая в Душанбе запланирован лишь военный парад и ряд мероприятий (массовые гулянья и концерт) в парке Победы.

Кроме того, чиновники сослались на сложную политическую обстановку в стране — война в приграничных зонах Таджикистана и Афганистана якобы не позволяет проводить дополнительные акции, кроме запланированных.

Акция Бессмертный полк в Бишкеке
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Муфтий: шествия "Бессмертного полка" не противоречат нормам ислама
В качестве третьей причины обозначено то, что шествие по улицам с портретами погибших противоречит исламским традициям.

"Просим некоторых "друзей" сначала правильно прояснить ситуацию, связанную с акцией, а затем принять решение о ее агитации. В любой стране политические и культурные мероприятия проводятся в рамках ее действующего законодательства", — говорится в заявлении.

При этом в таджикском сегменте Facebook продолжают активно обсуждать акцию. Жители столицы страны говорят, что выйдут на улицы города, несмотря на запрет.

Сейчас в Таджикистане в живых остались 443 участника и инвалида Великой Отечественной войны.

"Лишь отговорка"

В Москве раскритиковали решение Душанбе запретить проведении акции. По словам, первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича, ссылка чиновников на исламские традиции — лишь отговорка.

Кораблики, запущенные в Черное море участниками акции Кораблик Победы в Феодосии. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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День Победы на ТВ: военный парад, шествие "Бессмертного полка" и много кино
"Предполагаю, что таким странным образом Таджикистан решил продемонстрировать свою независимость от России", — заявил сенатор РИА Новости.

Клинцевич напомнил, что "Бессмертный полк" давно уже стал не внутрироссийской, а международной акцией.

"Таким образом, выходит, что Таджикистан отворачивается от общечеловеческих ценностей", — подчеркнул парламентарий.

По его словам, кроме Таджикистана, "Бессмертный полк" запретила лишь Украина.

"С Украиной все ясно, там сейчас правят бал националисты, и у них совсем другие герои. Куда сложнее с Таджикистаном", — добавил Клинцевич.

Представители националистических организаций во время митинга в центре Киева, архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
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Голуб: у радикалов не получится сорвать акцию "Бессмертный полк" в Киеве
Сожаление по поводу отмены шествия выразил и российский посол в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов.

"Очень жаль, что власти столицы Таджикистана так и не дали разрешения на проведение акции "Бессмертный полк" в Душанбе", — сказал дипломат.

"Таджикистан внес свой вклад в борьбу с фашистскими захватчиками, а многие сыны таджикского народа сложили головы на полях сражений во имя общей Победы", — добавил посол.

Мнение муфтия

Председатель Международной исламской миссии, генеральный представитель Координационного центра мусульман Северного Кавказа в Москве муфтий Шафиг Пшихачев рассказал РИА Новости, что шествия "Бессмертного полка" не противоречат нормам ислама.

Мероприятия в честь Дня Победы в Украине. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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В Киеве 9 мая пройдет акция "Никто не забыт! Ничто не забыто!"
"Нет, это (утверждения о противоречии акции традициям ислама — ред.) не соответствует действительности", — сказал Пшихачев.

По его словам, речь о нарушениях исламских норм могла бы идти, если бы человек превратил какое-то изображение в объект поклонения, забывая о Всевышнем.

"А здесь — это воспоминание, память, и здесь каких-то запретов, противоречий с нормами ислама я не вижу", — подчеркнул религиозный деятель.

Что такое "Бессмертный полк"

"Бессмертный полк" проходит 9 мая во многих странах мира с 2007 года. Акция представляет собой марш, во время которого люди несут фотографии своих родственников-участников Великой Отечественной войны.

Акция Бессмертный полк в Вене. Архивное фото
© РИА Новости . Мария Гусарова
Путин: 9 мая множество людей по всему миру пройдут в "Бессмертном полку"
В 2016 году шествия прошли в 50 странах. В России на улицы вышли около 24 миллионов человек.

Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), который проводился в России в конце апреля — начале мая, показал, что подавляющее большинство россиян — 96 процентов — положительно оценивают акцию "Бессмертный полк".

"Доля позитивных ответов высока во всех социально-демографических группах и практически не меняется на протяжении последних лет. О планах принять участие в акции в будущем году сообщили 40 процентов опрошенных, чаще об этом говорят те, кому за 35 лет (41 —43 процентов), а среди 25-34 летних процент потенциальных участников "Бессмертного полка" ниже — 36 процентов", — рассказали во ВЦИОМ.

Каждый четвертый из опрошенных рассказал социологам, что уже участвовал в акции "Бессмертный полк".

Бессмертный полк
© РИА Новости, Инфографика
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Бессмертный полк

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