Землетрясение магнитудой 6,1 в Таджикистане обошлось без жертв

ДУШАНБЕ, 5 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Сведений о погибших и разрушениях в результате землетрясения в Таджикистане не поступало, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Комитета по чрезвычайным ситуациям республики Умеда Юсупова.

Ранее МЧС Узбекистана сообщило, что новое землетрясение магнитудой 6,1 произошло в пятницу на территории Таджикистана в 260 километрах от столицы Узбекистана Ташкента.

"Сведений о жертвах и разрушениях в результате землетрясения, произошедшего утром в пятницу, не поступало", — заявила Юсупова.

Как сообщил РИА Новости дежурный Сейсмической службы Таджикистана, магнитуда четвертого за минувшее двое суток землетрясения составила 5,9. "Подземный толчок произошел в 10.09 местного времени (08.09 мск) в 265 километрах северо-восточнее Душанбе на границе с Киргизией. Эпицентры предыдущих трех землетрясений находились в том же районе", — сказал он.

По данным сейсмослужбы, в Душанбе сила толчка составила 3-4 балла по шкале МСК-64.

Предыдущие землетрясения, магнитудой в эпицентре 5, 5 и 6, также произошли на северо-востоке Таджикистана в среду и четверг.

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