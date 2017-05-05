В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 6,1

ТАШКЕНТ, 5 мая – РИА Новости. Новое землетрясение магнитудой 6,1 произошло в пятницу на территории Таджикистана в 260 километрах от столицы Узбекистана Ташкента, сообщается на сайте МЧС Узбекистана.

"По информации сейсмостанции "Ташкент", 5 мая 2017 года в 10.10 (08.10 мск) зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого находится в юго-восточном направлении в 258 километрах от Ташкента, на территории Республики Таджикистан. Магнитуда землетрясения в эпицентре составила 6,1", — говорится в сообщении.

По данным МЧС, сила подземных толчков на территории республики составила 2-3,5 балла. Информации о разрушениях и пострадавших нет.

Как сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция министерства образования и науки Казахстана, подземные толчки силой до 3 баллов ощущались в пятницу на юге республики.

По данным сейсмологов, землетрясение магнитудой 5,9 произошло в 11.09 (08.09 мск), эпицентр располагался в 590 километрах на юго-запад от Алма-Аты на территории Киргизии. "Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Шымкент 2-3 балла, Тараз — 2 балла", — отмечается в сообщении сейсмологов.

Накануне повторное землетрясение магнитудой 5,2 произошло на территории Таджикистана в 260 километрах от столицы Узбекистана. В Ташкенте ощущались толчки силой 2-3 балла.

Подземный толчок магнитудой 5 баллов произошел в Таджикистане в 23.30 мск среды. Эпицентр находился в 263 километрах северо-восточнее Душанбе. Накануне на территории республики были зарегистрированы два подземных толчка. Эпицентр землетрясения находился в 265 километрах к северо-востоку от Душанбе, на границе Таджикистана и Киргизии. В Таджикистане были повреждены два дома, в Киргизии — жилые дома, здания школы и больницы, один человек получил травмы.

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