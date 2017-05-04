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В мире

Немецкий министр обороны объявила войну собственным генералам

15:4604.05.2017
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© РИА Новости . Григорий СысоевПерейти в фотобанкМинистр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен на 53-й Мюнхенской конференции по безопасностиМинистр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости, Андрей Веселов. Министр обороны Урсула фон дер Ляйен в четверг, 4 мая, должна встретиться в Берлине примерно с сотней генералов армии ФРГ. Ради этой встречи она отменила уже запланированный визит в США и разговор с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом и другими высокопоставленными чиновниками американского военного ведомства. Шаг беспрецедентный.

Для сравнения: глава МИД Великобритании Борис Джонсон за последнее время дважды корректировал свой график поездок, подстраиваясь под изменчивое расписание госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Дер Ляйен сама заставляет американцев подстроиться под ее изменившиеся планы.

Министерский "самострел"

Солдаты танкового подразделения Бундесвера. Архивное фото
© AFP 2017 / John MacDougall
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Повод для встречи с генералами у министра не лучший: был арестован офицер, 28-летний старший лейтенант бундесвера (его имя пока не раскрывается), который придерживался неонацистских взглядов и готовил теракт. Злоумышленник, продолжая службу в армии, сумел оформиться в миграционной службе как "сирийский беженец" и планировал под видом беженца устроить стрельбу или в лагере для мигрантов, или в одном из немецких городов. Лейтенант купил для этого пистолет, а чтобы больше походить на сирийца, записался на курсы арабского языка.

Скандал, впрочем, вызвал не сам факт нахождения предполагаемого террориста-псевдобеженца в рядах немецкой армии, а обвинения, которые министр предъявила военным. 

Урсула фон дер Ляйен обвинила Генштаб и генералитет в "халатности" и "замалчивании проблем из чувства ложной корпоративной солидарности". "У бундесвера есть проблема очевидной слабости руководства на разных уровнях, и с этим мы будем последовательно разбираться", — добавила министр. Выглядело это обвинение как минимум странно. Выходит, что виноваты в случившемся генералы, а сама гражданский министр обороны вроде как "не при делах", хотя именно она возглавляет ведомство, а значит, отвечает за все, что там происходит.

Посетители в здании рейхстага в Берлине, Германия. Архивное фото
© AFP 2017 / Christof Stache
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Получается, что министр… обвинила саму себя. Об этом дер Ляйен моментально поспешил напомнить уполномоченный бундестага по вооруженным силам Ханс-Петер Бартельс: "У бундесвера много проблем, но если министр утверждает, что существуют проблемы в управлении, то стоит напомнить, что руководство начинается на самом верху".

В самой армии обвинения со стороны министра не приняли и потребовали извинений. Руководитель профсоюза немецких военнослужащих Андре Вюстнер заявил, что военные "не принимают обвинения" и "ошарашены и возмущены". "Никто не может понять, как может министр самоустраняться и, глядя свысока, судить собственную команду", — добавил Вюстнер.

Теперь министр вынуждена улаживать конфликтную ситуацию, для чего и организует встречу с генералами, демонстративно "пожертвовав" визитом в Пентагон: дер Ляйен пробует показать, что проблемы Германии ее занимают больше, чем дискуссии с американцами.

Шанс для социал-демократов?

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер с супругой у входа во Дворец Бельвю в Берлине. 19 марта 2017 года
© AP Photo / dpa/Bernd von Jutrczenka
СДПГ идет во власть: Штайнмайер в президенты, Шульц — в канцлеры
В наметившийся конфликт вмешались оппозиционные правящей ХДС/ХСС социал-демократы, которые встали на сторону оскорбившихся обвинениями министра военных. "Каждый порядочный солдат чувствует, что она его оскорбила", — заявил представитель СДПГ по оборонным вопросам Райнер Арнольд.

На стороне военных — как потенциальных избирателей на сентябрьских выборах — выступил и лидер социал-демократов Мартин Шульц: "Я считаю, что нельзя перекладывать ответственность на командующих или начальника базы. Ответственность несет только министр", — уверен Шульц.

По данным последних соцопросов, ХДС/ХСС во главе с канцлером Германии Ангелой Меркель увеличил до 8% отрыв от СДПГ во главе с кандидатом на пост канцлера Шульцем. И это при том, что еще в марте рейтинги партий почти сравнялись — отставание эсдеков составляло всего 1%. Тогда на Шульца обнародовали огромный массив "компромата": политику припомнили заболевание алкоголизмом в юности, отсутствие аттестата зрелости и якобы попытку "злоупотреблять полномочиями", будучи на посту главы Европарламента. После этого рейтинг СДПГ заметно просел.

Теперь настала очередь контратаки для социал-демократов: уж слишком удачно "подставилась" дер Ляйен. А ведь министра обороны немецкие СМИ называют очень близким к канцлеру Ангеле Меркель человеком. Более того, еще в 2016 году журнал Focus написал, что Меркель "в отдаленной перспективе" рассматривает вариант "передачи власти" дер Ляйен. Таким образом, удар по министру будет еще и ударом по канцлеру.

© РИА Новости . Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Ангела Меркель (в центре) и министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен (слева)
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (в центре) и министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен (слева)
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