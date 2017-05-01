СМИ: немецкие командиры три года скрывали опасные настроения офицера

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в бундесвере три года замалчивали крайне правые настроения задержанного недавно офицера из-за ложного понимания корпоративного духа, сообщает газета Sueddeutsche Zeitung.

Ранее прокуратура немецкого города Франкфурт-на-Майне задержала 28-летнего старшего лейтенанта бундесвера по подозрению в подготовке тяжкого преступления, угрожающего безопасности государства. Как сообщил Spiegel , три года назад бундесвер располагал серьезными свидетельствами того, что задержанный придерживался крайне правых настроений.

Фон дер Ляйен считает, что причиной позднего разоблачения офицера стал "ошибочно понимаемый корпоративный дух".

По ее словам, командиры закрывали глаза на взгляды офицера, не упоминали о них в его личном деле и не проинформировали Службу военной контрразведки.

"У бундесвера есть проблема очевидной слабости руководства на разных уровнях, и с этим мы будем последовательно разбираться… Если копнуть глубже, мы видим, что нужно заняться вопросами структуры", — сказала министр.

Глава минобороны упомянула также ряд других скандалов в бундесвере, например сексуальные посягательства в ходе военных учений в Пфуллендорфе, о которых также знали и "закрыли глаза".

СМИ сообщали, что военнослужащий в конце 2015 года зарегистрировался в качестве сирийского беженца в городе Гисен. В январе 2016 года в Баварии он подал прошение об убежище, которое было одобрено. Ему была предоставлена комната в приюте для беженцев, а также выделялось пособие. Во время регистрации не было выявлено, что у "сирийского беженца" немецкое происхождение, и никто не обратил внимания на то, что он говорит не по-арабски, а лишь по-французски.