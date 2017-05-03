Партийный союз Меркель обгоняет партию Шульца на 8%, показал опрос

БЕРЛИН, 3 мая — РИА Новости, Маргарита Костив. Партийный союз ХДС/ХСС во главе с канцлером Германии Ангелой Меркель увеличил до 8% отрыв от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) во главе с кандидатом на пост канцлера Мартином Шульцем, свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом социологических исследований Forsa по заказу журнала Stern и телерадиокомпании RTL.
"Левых" поддерживают 8% респондентов, столько же высказались за правопопулистскую "Альтернативу для Германии" и партию "Зеленых". Рейтинг Свободной демократической партии Германии на этой неделе поднялся до 7%.
Выборы в бундестаг состоятся в Германии 24 сентября. По их итогам будет сформировано правительство и объявлен канцлер (глава правительства).