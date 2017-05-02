Глава минобороны ФРГ отменила визит в США

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен отменила визит в США, чтобы изучить дело об аресте военного, подозреваемого в подготовке угрожающих безопасности государства преступлений, передает агентство Рейтер.

Фон дер Ляйен планировала посетить США 3-4 мая, чтобы встретиться с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом и другими официальными лицами.

Прокуратура немецкого города Франкфурт-на-Майне задержала 28-летнего старшего лейтенанта бундесвера на прошлой неделе. По данным СМИ, военнослужащий в конце 2015 года зарегистрировался в городе Гисен под видом сирийского беженца. Сообщалось, что задержанный вел список намеченных жертв, которых собирался убить из-за несовпадения политических взглядов.

"Прояснение обстоятельств дела лейтенанта А. является сейчас главным приоритетом для министра", — цитирует агентство заявление военного ведомства ФРГ.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что в бундесвере три года замалчивали крайне правые настроения задержанного офицера из-за ложного понимания корпоративного духа.