АНКАРА, 2 мая – РИА Новости, Алена Палажченко. Президент Турции Тайип Эрдоган выразил надежду на начало новой эры в Сирии и Ираке после переговоров с президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

"Операция (турецкой армии в Сирии) "Щит Евфрата" прошла успешно. Мы вычистили оттуда ИГ*. На очереди Манбидж и Ракка. Я хочу, чтобы мы и там получили хороший результат. Этот вопрос мы обсудим с президентом Путиным во время нашей встречи (в Сочи 3 мая). Потом у меня визит в США 16 мая. Если нам удастся начать новый процесс, то, надеюсь, таким образом, мы предпримем шаги для начала новой эры в Сирии, а также в Ираке", — сказал Эрдоган, выступая перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития в Анкаре.

* Террористическая организация, запрещенная в России.