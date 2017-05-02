Любовь довела до "халифата": сотрудница ФБР вышла замуж за боевика ИГ*

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Сотрудница ФБР в 2014 году вышла замуж за террориста "Исламского государства"*, в отношении которого вела расследование. Речь идет об одном из наиболее известных боевиков группировки — немце Денисе Касперте, сообщает телеканал CNN.
Впрочем, семейная жизнь в "халифате" продолжалась недолго — через несколько дней женщина вернулась в США, где была арестована.
Суд приговорил ее к двум годам тюрьмы. На свободу она вышла лишь летом прошлого года, уточняет CNN.
Чем известен Денис Касперт
Денис Касперт родился в 1975 году в берлинском районе Кройцберг в семье немки и уроженца Ганы. Отец бросил семью, и будущего исламиста воспитывал новый муж его матери — офицер американской армии.
В том же году он принял ислам и приостановил карьеру в шоу-бизнесе. Под именем Абу Малик он участвовал в деятельности немецкой салафитской организации "Миллату Ибрахим".
После этого мужчина отправился в Египет, а оттуда перебрался в Сирию. В 2014 году Касперт дал клятву верности руководству "Исламского государства"* и активно снимался в пропагандистских роликах группировки.
В октябре 2015 года американские СМИ сообщили о гибели бывшего рэпера в результате удара ВВС США. Спустя некоторое время данные о смерти немца подтвердили и в самом "Исламском государстве".
Вербовка женщин в ИГ*
Пропагандисты "Исламского государства"* активно вербуют женщин из Европы и США. В основном, представительницы слабого пола интересуют боевиков в качестве жен для террористов.
Самый известный в России случай вербовки молодой девушки произошел в 2015 году. Тогда студентка второго курса МГУ Варвара Караулова была задержана в Турции при попытке перейти в Сирию.
На допросах девушка призналась, что познакомилась в соцсети с молодым человеком, в которого влюбилась. Девушка приняла ислам и стала уговаривать своего знакомомго взять ее в жены и увезти в Сирию.
В конце мая девушка пропала и была объявлена в международный розыск. В июне ее задержали при попытке перейти границу в турецком Килисе. Спецрейсом ее доставили в Москву, где силовики возбудили в отношении Карауловой уголовное дело.
Суд приговорил ее к четырем с половиной годам колонии. Адвокаты Карауловой, которая к тому времени успела поменять имя и стать Александрой Ивановой, посчитали наказание слишком суровым и подали жалобу.
В марте Верховный суд подтвердил законность приговора Карауловой. Сейчас ее уже этапировали в Вологду, где она будет отбывать наказание.
Чем занимаются европейцы в ИГ*
В понедельник британское издание Telegraph сообщило, что в рядах ИГ* воюет около 300 граждан Великобритании. Один из задержанных британцев рассказал, что большинство его соотечественников не являются рядовыми "пехотинцами" группировки, а "отвечают за СМИ и пропаганду группировки" и "занимают высокие посты".
Всего, по данным Telegraph, в ИГ* и другие террористические группировки вступили порядка тысячи британцев. Около половины из них вернулись на родину, более ста считаются погибшими.
* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.