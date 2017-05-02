Любовь довела до "халифата": сотрудница ФБР вышла замуж за боевика ИГ*

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Сотрудница ФБР в 2014 году вышла замуж за террориста "Исламского государства"*, в отношении которого вела расследование. Речь идет об одном из наиболее известных боевиков группировки — немце Денисе Касперте, сообщает телеканал CNN.

Сообщается, что Даниэла Грин, которая работала в бюро переводчицей, обманула свое начальство и отправилась в Сирию, где предупредила террориста о деталях расследования.

Впрочем, семейная жизнь в "халифате" продолжалась недолго — через несколько дней женщина вернулась в США, где была арестована.

Суд приговорил ее к двум годам тюрьмы. На свободу она вышла лишь летом прошлого года, уточняет CNN.

Чем известен Денис Касперт

Денис Касперт родился в 1975 году в берлинском районе Кройцберг в семье немки и уроженца Ганы. Отец бросил семью, и будущего исламиста воспитывал новый муж его матери — офицер американской армии.

В 1995 году Касперт начал карьеру рэпера, взяв себе псевдоним Deso Dogg. Согласно открытым источникам, в 2010 после автомобильной катастрофы он перенес клиническую смерть.

В том же году он принял ислам и приостановил карьеру в шоу-бизнесе. Под именем Абу Малик он участвовал в деятельности немецкой салафитской организации "Миллату Ибрахим".

После этого мужчина отправился в Египет, а оттуда перебрался в Сирию. В 2014 году Касперт дал клятву верности руководству "Исламского государства"* и активно снимался в пропагандистских роликах группировки.

По мнению экспертов, бывший рэпер занимал в ИГ* видную позицию как немецкоязычный пропагандист. В феврале 2015 года госдепартамеент США внес Касперта в список особо опасных международных террористов.

В октябре 2015 года американские СМИ сообщили о гибели бывшего рэпера в результате удара ВВС США. Спустя некоторое время данные о смерти немца подтвердили и в самом "Исламском государстве".

Вербовка женщин в ИГ*

Пропагандисты "Исламского государства"* активно вербуют женщин из Европы и США. В основном, представительницы слабого пола интересуют боевиков в качестве жен для террористов.

При этом многие женщины, которым удалось сбежать от террористов, говорят о рабстве, которое широко практикуется в "Исламском государстве"*. Это касается не только пленных христианок, но и девушек, которые добровольно приехали на территорию так называемого "халифата" из других стран.

Самый известный в России случай вербовки молодой девушки произошел в 2015 году. Тогда студентка второго курса МГУ Варвара Караулова была задержана в Турции при попытке перейти в Сирию.

На допросах девушка призналась, что познакомилась в соцсети с молодым человеком, в которого влюбилась. Девушка приняла ислам и стала уговаривать своего знакомомго взять ее в жены и увезти в Сирию.

После этого Караулова потеряла связь со своим приятелем, однако позднее на нее вышли представители ИГ* и предложили ей выйти замуж на боевика из группировки "Джебхат ан-Нусра"*.

В конце мая девушка пропала и была объявлена в международный розыск. В июне ее задержали при попытке перейти границу в турецком Килисе. Спецрейсом ее доставили в Москву, где силовики возбудили в отношении Карауловой уголовное дело.

Суд приговорил ее к четырем с половиной годам колонии. Адвокаты Карауловой, которая к тому времени успела поменять имя и стать Александрой Ивановой, посчитали наказание слишком суровым и подали жалобу.

"Я добровольно отказалась от преступления, добровольно, сама отказалась от переписки. Мне приходили смски и во "ВКонтакте" приходили сообщения, но я не отвечала. Предположение прокуратуры, что я общалась в других сетях, другим каким-то способом, это предположение, как попытка найти черную кошку в чёрной комнате, которой там нет", — заявила сама девушка в суде.

В марте Верховный суд подтвердил законность приговора Карауловой. Сейчас ее уже этапировали в Вологду, где она будет отбывать наказание.

Чем занимаются европейцы в ИГ*

В понедельник британское издание Telegraph сообщило, что в рядах ИГ* воюет около 300 граждан Великобритании. Один из задержанных британцев рассказал, что большинство его соотечественников не являются рядовыми "пехотинцами" группировки, а "отвечают за СМИ и пропаганду группировки" и "занимают высокие посты".

Задержанный в Турции Стефан Аристиду уехал в Сирию вместе со своей возлюбленной и намеревался жить по законам шариата. После ареста он заявил турецким силовикам, что жизнь с джихадистами "похожа на жизнь в тюрьме". В случае экстрадиции Аристиду в Великобританию ему грозит пожизненное заключение.

Всего, по данным Telegraph, в ИГ* и другие террористические группировки вступили порядка тысячи британцев. Около половины из них вернулись на родину, более ста считаются погибшими.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.