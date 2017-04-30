Эрдоган не исключил новых ударов по курдам в Ираке и Сирии

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган не исключил, что турецкая армия нанесет новые удары по позициям курдских повстанцев в Ираке и Сирии, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

"Мы будем вынуждены продолжить (наши наступательные действия). Мы не можем сообщить дату и время нашего прихода. Но они будут знать, что турецкая армия может прийти", — сказал Эрдоган.

Президент Турции также подчеркнул, что необходимо "положить конец" поддержке сирийских повстанцев со стороны США. По его словам, он намерен обсудить этот вопрос на встрече с американским президентом Дональдом Трампом в следующем месяце.

Обострение между курдскими повстанцами и турецкой армией произошло после того, как турецкая авиация 25 апреля произвела бомбардировку позиций курдских повстанцев на севере Сирии и Ирака. Турция считает их связанными с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана. По данным турецкого генштаба, тогда погибли 70 курдских бойцов.

При этом именно эти курдские группировки совместно с международной коалицией ведут освобождение сирийских городов Табка и Ракка от запрещенной в России и других странах группировки ИГ*.

*Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России