Эрдоган не исключил новых ударов по курдам в Ираке и Сирии

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган не исключил, что турецкая армия нанесет новые удары по позициям курдских повстанцев в Ираке и Сирии, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Президент Турции также подчеркнул, что необходимо "положить конец" поддержке сирийских повстанцев со стороны США. По его словам, он намерен обсудить этот вопрос на встрече с американским президентом Дональдом Трампом в следующем месяце.
Обострение между курдскими повстанцами и турецкой армией произошло после того, как турецкая авиация 25 апреля произвела бомбардировку позиций курдских повстанцев на севере Сирии и Ирака. Турция считает их связанными с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана. По данным турецкого генштаба, тогда погибли 70 курдских бойцов.
При этом именно эти курдские группировки совместно с международной коалицией ведут освобождение сирийских городов Табка и Ракка от запрещенной в России и других странах группировки ИГ*.
*Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России