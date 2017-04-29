В ЛНР заявили, что силовики обстреляли миссию ОБСЕ

Ситуация в ДНР и ЛНР. Апрель 2017 (229)

ЛУГАНСК, 29 апр — РИА Новости. Патруль СММ ОБСЕ, рядом с которым в минувшую пятницу прогремел взрыв, был обстрелян со стороны украинских силовиков, сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко

Ранее в отчете СММ ОБСЕ за 28 апреля, опубликованном на официальном сайте миссии, сообщалось, что рядом с патрулем недалеко от населенного пункта Молодежное на территории самопровозглашенной Луганской народной республики прогремел взрыв.

"Вчера в 12.20 в ходе мониторинга обстановки в районе блокпоста Народной милиции ЛНР у населенного пункта Молодежное международные наблюдатели миссии ОБСЕ и военнослужащие Народной милиции были обстреляны украинскими силовиками", — заявил Марочко.

Он уточнил, что по счастливой случайности никто не пострадал.

На прошлой неделе патруль миссии ОБСЕ в составе двух автомашин подорвался в ЛНР, в результате один человек из состава патруля — гражданин США Джозеф Стоун — погиб, двое были ранены.