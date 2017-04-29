Трамп считает Си Цзиньпина своим другом

ВАШИНГТОН, 29 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает председателя КНР Си Цзиньпина своим другом.

.@POTUS on stopping North Korea: "I really like [China's] President Xi. I don't know that he's going to be able to pull it off." #first100 pic.twitter.com/mxJ8jIsQzN — Fox News (@FoxNews) 28 апреля 2017 г.

"Я глубоко уважаю, и мне действительно нравится председатель (КНР) Си (Цзиньпин) … Он мой друг и очень мне нравится", — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Он отметил, что Китай уже оказывает большое давление на КНДР для решения ядерной проблемы, "разворачивает обратно суда с углем" из этой страны, которые направляются в китайские порты.

Среди других стран, с которыми, по словам Трампа, он заложил "огромный фундамент", президент США назвал Японию и "многие-многие другие страны".

По словам Трампа, "многие вещи не могут быть в действительности определены" за 100 дней, хотя уже заложена "хорошая основа" для президентства, но он считает, что "100 дней — это такой искусственный барьер", и он "не фанат таких вещей".